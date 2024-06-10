В Павловском Посаде снимут продолжение фильма «Волшебный платок»

В Павловском Посаде начинается киносезон. Творческая группа телеканала «Радуга» запускает съемку нового детского фильма, который будет посвящен юбилею округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Зрителей ждут: новые герои, оригинальный сценарий, душевная музыка от композитора Дениса Тихонова.

В этот раз вместе с юными павловопосадцами в съемках примут участие профессиональные артисты. Сюжет пока держится в секрете, известно только то, что главные герои совершат увлекательное путешествие, в котором у них появится уникальная возможность узнать много нового из истории Павловского Посада.

В фильме примут участие творческие коллективы Павловского Посада: воспитанники театральной студии «Веретено» школы № 9 и Театрального коллектива «СказкаГрад» ДК Филимоновский. А еще в фильме прозвучат прекрасная музыка, созданная талантливым композитором Денисом Тихоновым.

Первый киноопыт — художественный фильм — сказка «Волшебный платок», премьера которого состоялась 1 марта, уже стал участником нескольких кинофестивалей. В номинации «Лучший фильм для детей и подростков» на фестивале «Белая птица» XI Всероссийский кинофестиваль «Белая Птица», прошедшего в Казани фильм из Павловского Посада стал победителем. Также он стал лучшим в номинации «Фильм для детей» на Международном фестивале кино «Мосты», который прошел в Санкт — Петербурге. Уже совсем скоро фильм увидят в Казахстане, так как он стал финалистом конкурса туристских видеороликов «Диво мира».

Посмотреть фильм «Волшебный платок» можно по ссылке.

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