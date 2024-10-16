В Павловском Посаде проверили состояние парка «Меленки» после открытия

Чтобы сохранить его привлекательность, необходимо обеспечить качественное содержание. Регулярный мониторинг и контроль со стороны членов партии «Единая Россия» гарантируют, что парк будет комфортным и безопасным для посетителей в любое время года.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов и муниципальный координатор партпроекта «Городская среда» Нина Пастушенко провели очередной мониторинг парка «Меленки», чтобы проверить, насколько эффективно ведется его обслуживание. В ходе мониторинга были отмечены несколько аспектов, требующих немедленного вмешательства. Дорожки нуждаются в более частой уборке, некоторые уличные светильники вышли из строя и требуют замены. Кроме того, было предложено улучшить входную группу и добавить светодиодные ленты в беседках для дополнительного освещения в вечерние часы.

Подрядная организация уже приступила к работе над устранением этих замечаний. Также в рамках партийного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» идет строительство пандуса на Городсковском мосту, завершение которого запланировано на 15 ноября. В конце обхода были обсуждены планы по подготовке парка к зимнему сезону: создание лыжных трасс на велосипедных дорожках и катка на одной из площадок обещают сделать парк популярным местом отдыха и зимой.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Парк Меленки стал настоящим центром притяжения для жителей нашего округа. Здесь можно отдохнуть с семьей, заняться спортом или просто насладиться природой. Но важно понимать, что создание такого пространства — это только начало. Мы должны обеспечить, чтобы каждый посетитель чувствовал заботу о его комфорте. Именно поэтому мы регулярно проверяем парк, обсуждаем с подрядчиками возможные улучшения и учитываем пожелания жителей. Наша цель — сделать парк удобным и комфортным не только летом, но и в зимний период», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

Работы по благоустройству парка «Меленки» продолжаются, и его состояние находится под постоянным контролем. Благодаря вниманию к деталям и активной работе подрядчиков, парк будет радовать жителей Павлово-Посадского округа круглый год, создавая комфортное пространство для отдыха и развлечений в любое время года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.