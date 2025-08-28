В Павловском Посаде проверили подготовку школ к новому учебному году

В Павловском Посаде прошла проверка школ и сельских территорий. В деревне Кузнецы в 2026 году стартует капитальный ремонт школы. Дети начнут учебный год в привычных стенах, а к концу года планово перейдут в школу в Больших Дворах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также заместители главы округа и руководители городских служб проверили школы, где ремонт был завершен в прошлом году.

«Работа проделана большая, но еще остались замечания. Сразу на месте передали замечания подрядчикам — чтобы все было сделано качественно и в срок», — отметил глава округа Денис Семенов в своих социальных сетях.

Основные задачи по школам, которые уже в работе: восстановление благоустройства после работ на сетях, уборка строительного мусора и смета, покраска турников и малых архитектурных форм, покос травы и приведение территорий в порядок, покраска заборов, уборка веток и аварийных деревьев.

«Наша цель — чтобы каждая школа стала красивой, безопасной и комфортной для учеников. Ваши предложения и замечания по школам всегда жду в комментариях и личных сообщениях. Вместе сделаем образование в нашем округе еще лучше!» — сказал Денис Олегович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.