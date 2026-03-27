В Павловском Посаде провели митинг памяти Валерия Быковского

Памятный митинг в честь дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Валерия Быковского прошел 27 марта в Павловском Посаде. В мероприятии приняли участие ветераны, военные, молодежь и родственники космонавта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками встречи стали представители ветеранских организаций, военнослужащие и жители округа. Память Валерия Быковского почтили члены его семьи — Сергей и Наталья Быковские. Среди почетных гостей были военный летчик первого класса гвардии подполковник Павел Шелепов, участник связи 4-го центра и посадки «Бурана» Святослав Борисов, подполковник Виктор Авраменко, полковник в отставке Александр Калугин и координатор ассоциации ветеранов СВО Московской области Максим Бицан.

К памятному мероприятию присоединились юнармейцы школы № 10 имени В. Ф. Быковского, отряды «Ирбис» школы № 11 и «Катюша» гимназии № 3, а также воспитанники станции юных техников.

Кульминацией митинга стал торжественный запуск ракеты «Ястреб» — символический жест в честь прославленного космонавта. Участники подчеркнули, что вклад Валерия Быковского в освоение космоса вдохновляет новые поколения, а его жизненный путь остается примером мужества и преданности делу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.