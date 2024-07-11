В Павловском Посаде проведут игровую программу для детей 13 июля

В поселке Большие дворы г. о. Павловский Посад 13 июля в 14:00 на площадке возле Дома культуры состоится игровая программа для детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости праздника успеют поиграть в настольные, подвижные, музыкальные, танцевальные, спортивные, интеллектуальные игры. Программа будет интересна не только детям, но и взрослым.

Проведет мероприятие руководитель театральной студии «Дар» Людмила Сорокина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.