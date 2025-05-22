В Павловском Посаде проведут благоустройство дворовых территорий

Накануне первый заместитель главы округа Филипп Ефанов провел плановый пеший обход улиц Павловского Посада. Он встретился с жителями дома № 8 по ул. Фрунзе и дома № 95 по ул. Тихонова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.

Вопросы, беспокоящие граждан на ул. Фрунзе — комплексное благоустройство дворовой территории и ремонт подъездов.

«Осенью мы проводили встречу, где были обозначены вопросы жителей многоквартирного дома по дефициту парковочных мест. В этом году проведем благоустройство дворовой территории. На встрече с инициативной группой обсудили места размещения парковочных карманов и границы укладки асфальта. Также жильцы дома обратились с просьбой проведения ремонта подъездов. Включим в план мероприятий на 2026 год», — отметил Филипп Ефанов.

По адресу ул. Тихонова, дом № 95 обратилась жительница с вопросами устранения недочетов при проведении ямочного ремонта большими картами во дворе дома.

«Сотрудникам ГУП МО „КС МО“ даны поручения устранить провалы канализационных колодцев, после чего подрядная организация сможет завершить начатые работы», — сказал Филипп Александрович.

Задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии главы: 2-99-03. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.