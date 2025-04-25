В Павловском Посаде прошла Всероссийская научная конференция «Быковские чтения» 2025

Торжественное открытие мероприятия состоялось при участии Героя Российской Федерации, космонавта-испытателя Антона Шкаплерова, главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова.

«Мы видим, как история и будущее космической отрасли сходятся в таких памятных событиях, вдохновляя молодое поколение на великие свершения и научные открытия» — сказал Денис Олегович.

Глава Звездного городка Евгений Баришевский, который вручил заслуженные награды жителям Павлово-Посадского округа за их вклад в развитие космической промышленности. Это яркое подтверждение тому, что наш округ вносит весомый вклад в научно-технический прогресс и продолжает поддерживать лучших специалистов своей отрасли.

В рамках конференции состоялись содержательные доклады представителей научного сообщества. Уверены, что прозвучавшие идеи станут основой для новых перспективных проектов. Такие встречи важны не только для сохранения исторической памяти, но и для активного обмена опытом между специалистами, молодежью и учеными.

«Горжусь тем, что Павлово-Посадский округ становится площадкой для мероприятий такого уровня. Мы будем и дальше поддерживать стремление наших жителей к развитию науки, техники и образования, сохраняя космическое наследие страны и помня о великих традициях России!» — сказал Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.