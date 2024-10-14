В Павловском Посаде прошел показ спектакля «Жить»

В рамках реализации партийного проекта «Единой России» в Павловском Посаде состоялся показ социального музыкального спектакля «Жить» в исполнении коллектива «АванСцена» из Детской Школы Искусств имени Якова Флиера. Автором и режиссером является Алеся Бурлакова.

«Павловский Посад для показа спектакля был выбран не случайно: в городе нет своего театра. Дети и жители должны иметь возможность знакомиться с театральными постановками. Такую задачу решает проект партии „Единая Россия“ — „Культура малой Родины“. Благодаря нему мы помогаем театральным коллективам гастролировать по городам Подмосковья. Это уже 5 благотворительный показ. Следующий состоится в ЦКД „Мечта“Орехово-Зуевского округа 15 ноября“, — отметила депутат Мособлдумы, координатор партийного проекта в регионе Линара Самединова.

Спектакль «Жить» состоит из различных историй, основанных на реальных событиях из жизни актёров и постановщика. Он затрагивает темы любви, дружбы, предательства и потерь, но в каждой из историй герои делают выбор — жить.

В постановке участвуют 55 актеров: дети, представители старшегопоколения и дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Спектакль, созданный под руководством Алеси Бурлаковой, затрагивает глубокие и актуальные темы, в том числе взаимоотношение людей. Важно, что в постановке участвуют не только взрослые, но и дети. Это создает уникальную атмосферу взаимопонимания. Отсутствие постоянной театральной труппы в Павловском Посаде не должно быть преградой для культурного развития. Проект „Культура малой Родины“ помогает нам преодолевать эти барьеры, предоставляя возможность жителям знакомиться с миром театра и его многообразием», — отметила руководитель общественного совета проекта «Культура малой Родины» в Московской области Марина Фомина.

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