«С большой радостью мы принимали у себя областной фестиваль «Жить — Здорово!», который собрал более 300 представителей «серебряного возраста» со всего Подмосковья. Это был настоящий праздник движения и хорошего настроения!» — отметил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Гости с удовольствием пробовали себя в разных активностях: зажигательные ритмы зумбы и латиноамериканских танцев никого не оставили равнодушным, а умиротворяющая йога на свежем воздухе подарила гармонию и спокойствие.

Яркий концерт от творческих коллективов и душевное общение за чашечкой кофе сделали этот день еще теплее. Настоящей кульминацией стала бодрящая зарядка, которую провел легендарный мастер боевых искусств, каскадер и актер Владимир Плетнев. Его пример доказывает, что для силы духа и тела нет возрастных границ.

«Я искренне горд, что Павловский Посад стал центром такого важного события. Проект «Активное долголетие», реализуемый по инициативе нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, в очередной раз доказывает простую истину: возраст — это не преграда для яркой, насыщенной и здоровой жизни! Хотите тоже стать частью этого замечательного движения? Присоединяйтесь!» — сказал Денис Олегович.

Участниками проекта могут стать женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет и пенсионеры по выслуге лет с 50 лет. Зарегистрироваться очень просто: — на официальном портале «Активное долголетие»; — в мобильном приложении «Соцуслуги»; — или в клубе «Активное долголетие» по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.