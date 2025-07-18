В Павловском Посаде прошел квиз «Наш Успех»
Фото - © Единая Россия Павловский Посад
В Павлово-Посадском городском округе активисты местного отделения Молодой Гвардии Единой России провели спортивно-интеллектуальную игру «Наш Успех». Квиз объединил представителей Молодежного парламента, МГЕР и МЦ «Авангард», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Молодежь XXI века» и программы «Успех V единстве поколений», реализуемых при поддержке партии «Единая Россия». Участники продемонстрировали отличные знания по истории и современности российского и мирового спорта, проявили командный дух и эрудицию.
Квиз прошел в живой, соревновательной атмосфере. Участники отвечали на вопросы о великих российских спортсменах, олимпийских достижениях и спортивных традициях нашей страны.
«Партийный проект «Молодежь XXI века» дает молодым людям возможность реализовать себя, стать частью общественных процессов, быть активными и неравнодушными. Мы и дальше будем проводить такие форматы, чтобы вовлекать ребят в полезную и интересную деятельность», — отметила местный координатор партийного проекта «Молодежь XXI века» Татьяна Черемушкина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.
«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.
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