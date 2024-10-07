В Павловском Посаде прошел фестиваль «ТекСТИЛЬный ПОСАД»

В Павловском Посаде в парке «Меленки» впервые прошел фестиваль-карнавал «ТекСТИЛЬный ПОСАД». В фестивале приняли участие творческие коллективы не только округа, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Иванова, Владимира, Орла, Смоленска, Владимирской и Московской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Яркое карнавальное шествие, концертная программа творческих коллективов и самое главное — конкурсное дефиле — все это создавало атмосферу праздника, тепла и стиля.

Неслучайно, что текстильный фестиваль впервые прошел именно в Павловском Посаде. Здесь до сих пор работают и выпускают продукцию текстильные предприятия, которые начали свое производство еще в 19 веке.

Теплые слова в этот осенний день прозвучали от первого заместителя главы Павлово-Посадского округа Филлипа Ефанова, депутата Московской областной Думы Линары Самединовой, директора фонда сохранения и развития культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей, исторической памяти «Уникальная Страна» Валерия Богомолова, заместителя председателя общественного совета при министерстве по культуре и туризму Калининградской области, председателя автономной некоммерческой организации «Ассоциация землячеств Калининградской области» Елены Герман.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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