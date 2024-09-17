В Павловском Посаде пройдет фестиваль «Воинская слава русскому оружию»

21 сентября в городском парке Павловского Посада состоится фестиваль патриотических организаций «Воинская слава русскому оружию», посвященный годовщине победы русских войск под предводительством князя Дмитрия Донского над войском Хана Золотой Орды Мамаем на Куликовом поле. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В фестивале примут участие такие организации, как:

Общественная организация НВП Рокот Павловский Посад (организатор фестиваля);

Общественная организация Ветеранов Пограничной службы;

Клуб исторической реконструкции Хоннинг;

Ассоциация Военно-исторический патриотический клуб Вохонский ратник;

Физкультурно-патриотическое объединение Волчок;

Военно-Исторический клуб 15-учебный стрелковый полк;

Юнармия ПавловскийПосад;

Межрегиональная общественная организация Военно историческое объединение Гарнизон-А.

На фестивале будут представлены образцы исторического и современного орудия и экипировки, будут проводиться мастер-классы по использованию представленных образцов вооружения. Будет организована тематическая фотозона с уникальными экспонатами.

Во время мероприятия состоится концерт Вокальной студии Сирин и других приглашённых артистов с демонстрацией показательных выступлений участвующих организаций, а также выступление специального гостя — Марии Мусатовой, артистки эстрады РФ, лауреата всероссийских фестивалей, участницы агитбригад в зону СВО и Крым.

Во время фестиваля будет организован центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО.

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