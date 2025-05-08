В Павловском Посаде проходят поздравление ветеранов Великой Отечественной войны

Николай Дмитриевич 1956 году был призван в ряды Советской армии. В октябре стал участником Венгерских событий. Николай Дмитриевич служил своей Родине стойко и самоотверженно. Он мужественно защищал свою Родину, оберегая мир и свободу своего народа.

В этом году Николаю Кондратьеву исполнилось 90 лет, 50 из который он прожил со своей супругой Анастасией Константиновной. Долгие годы работал на Старопавловской фабрике. Его супруга трудилась старшей медицинской сестрой в родном городе. Дочь и сын Николая Дмитриевича, а также трое внуков продолжили семейную династию и трудятся в медицинской отрасли. Правнучка Николая Дмитриевича Алиса мечтает пойти по стопам родных и стать врачом.

«Я глубоко убежден: пока в наших сердцах жива священная память о Великом Подвиге, наша Родина останется могучей и непобедимой. От всей души желаю Николаю Дмитриевичу крепкого здоровья, бодрости духа, мирного неба над головой! С праздником! C Днем Великой Победы!» — сказал Филипп Ефанов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.