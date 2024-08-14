Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

сегодня в 12:46

В Павловском Посаде проходит набор детей в коллектив ансамбля песни «СЛАВИЦА»

Детский ансамбль народной песни «СЛАВИЦА» в Павловском Посаде приглашает мальчиков и девочек от 4 до 9 лет, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Занимаясь в ансамбле, ребенок познакомиться с русским народным, поэтическим и музыкальным творчеством, традиционными праздниками, научиться исполнительским навыкам в области пения, музицирования на народных инструментах, движения, разовьет музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления», — отмечают кураторы проекта.

Занятия в детском ансамбле песни «Славица» проводятся на бюджетной основе.

Запись и консультация по телефону: 8-915-071-68-87.

Записать ребенка будет возможно 24 августа в 12.00 на Дне открытых дверей по адресу г. Павловский Посад ул. Интернациональная д. 34А Дом культуры «Ленский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.