В Павловском Посаде продолжают принимать игрушки для детей, проходящим лечение

В Павловском Посаде продолжают принимать игрушки для детей, проходящим долгосрочное лечение в больницах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее член политического совета местного отделения партии «Единая Россия», заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков внёс свой вклад в реализацию Всероссийской акции, организованной политической партией «Единая Россия» — «Коробка храбрости».

Александр Сергеевич передал в МОП настольную интеллектуальную игру «Фиксики», две алмазные мозаики, набор юного археолога, две гравюры, светящийся и 3D пазлы.

Также акцию «Коробка храбрости» поддержали и молодогвардейцы Павловского Посада.

«Детям, которые находятся на длительном лечении необходимо особое внимание. Ежегодная акция „Коробка храбрости“ является хорошим поводом порадовать детишек и скрасить их нахождение в медицинских учреждениях. Поэтому, Молодая Гвардия Павловского Посада не остается в стороне и поддерживает реализацию этой доброй акции. Всем ребятишкам хочу пожелать позитивного настроения и быстрого выздоровления», — сказала руководитель Местного отделения Молодой Гвардии Единой России — Татьяна Черемушкина.

Сбор подарков в Павловском Посаде организован в отделении партии «Единая Россия» по адресу: Павловский Посад, Площадь Революции, д. 15.

Подарить детям можно конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества и т. д. По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.

5 декабря все собранные подарки будут переданы в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, чтобы каждый ребенок мог взять тот подарок, который ему по душе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.