В Павловском Посаде полицейским вручили награды

Начальник ОМВД России «Павлово-Посадский» Илья Юхман обратился к личному составу с поздравительным словом, поблагодарил коллег за проявленный профессионализм, достойную службу и добросовестный труд. В торжественной обстановке вручил сотрудникам различных ведомств нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Искренне желаю крепкого здоровья, терпения и поддержки от родных и близких, а также удачи и успехов в службе на благо нашего Павлово-Посадского городского округа и великой России! С праздником!», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

В 1918 году, после образования Советской власти, в Павловском Посаде был организован первый отряд милиции. Первым начальником милиции в Павловском Посаде был Федор Иванович Жуков — требовательный, энергичный и волевой руководитель, который в течение 10 лет возглавлял Павлово-Посадский отдел. Вместе с Жуковым в 1918–1920 годы в Павлово-Посадской милиции, несли службу Михаил Иванович Волотов, Федр Степанович Глухов, Антип Иванович Багров, Александр Федорович Жигарев, Иван Иванович Смирнов.

В 1929 году при городском отделе милиции создается дивизион, насчитывающий в своих рядах до 500 человек. Сотрудники милиции осуществляли охрану социалистической собственности на предприятиях города. Командиром дивизиона был назначен Петр Михайлович Гвоздков. Для охраны правопорядка при отделе милиции также был создан конный отряд милиции, который патрулировал улицы города.

В июне 1941 года, когда Германия вероломно напала на Советский Союз, на фронт ушли защищать Родину и сотрудники Павлово-Посадской милиции: Поклонцев, Перфильев, Зенин, Николаев, Титов, Селищев и другие. После окончания Великой Отечественной войны они вернулись на службу в отдел милиции, и долгие годы вели борьбу с преступностью и обеспечивали общественный порядок на территории родного района.

В летопись истории Павлово-Посадской милиции внесены имена многих достойных сотрудников, которые своим профессионализмом заслужили высокое звание сотрудника правоохранительных органов. Современные полицейские с честью и достоинством несут службу, сохраняя традиции, заложенные ветеранами.

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