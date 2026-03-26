В Павловском Посаде подвели итоги первой Школьной лиги

25 марта во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде поставили яркую, спортивную точку в первом сезоне грандиозного проекта — «Единой школьной лиги Московской области»! Этот проект, запущенный по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, за несколько месяцев стал настоящей кузницей характеров и побед для ребят, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Интрига держалась до последнего, и вот пьедестал почета: Бронза — МОУ Лицей № 1, Серебро — МОУ СОШ № 18, ЗОЛОТО и титул ЧЕМПИОНА — МОУ Гимназия!

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов лично вручил награды победителям и призерам.

«Горжусь каждым участником! Для меня Школьная лига — это гораздо больше, чем соревнования. Это — система возможностей. Возможность для наших детей расти здоровыми, закалять характер в честной борьбе, учиться работать в команде и ставить высокие цели. И я вижу, как в нашем округе крепнет и развивается школьный спорт: растет число участников, уровень мастерства и, что главное, интерес к активной, здоровой жизни! Отдельная благодарность — наставникам, тренерам, учителям физкультуры и, конечно, родителям! Без вашей ежедневной поддержки, веры и труда эти победы были бы невозможны. Дорогие ребята! Вы все — уже победители. Победители, которые выбрали труд, дисциплину и спорт. Поздравляю призеров и чемпионов! Пусть этот первый сезон станет лишь стартом для новых свершений, рекордов и ярких побед нашей молодежи! Вперед!», — сказал Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.