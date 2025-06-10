В Павловском Посаде отпраздновали День деревни Малыгино

Жители деревни Малыгино в Павлово-Посадском округе 9 июня отпраздновали День деревни. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В праздничной концертной программе приняли участие местные, любимые всем жителям деревни артисты, среди которых: Юрий Филатов и шоу-балет «Тайфун», Фронтовая певица, участница шоу «Малахов» на телеканале Россия 1 Дарья Маслова, танцевальный коллектив «На Бис», акробатическая студия «Пируэт», вокальный коллектив «Забава», вокальный ансамбль «Малыгинские переборы».

Деревня Малыгино расположена примерно в 8 км к юго-западу от центра города Павловский Посад.

Деревня Малыгино ранее входила в состав волости Вохонской волости. Упоминается в писцовых книгах XVI века: «дер. Малыгино, а в ней пашни паханой худой земли 16 четьи, да лесом поросло 9 четьи с осмотром в поле, а в дву потомуж, сена 20 копен, крестьянских 3 двора (в том числе в одном — приходец)».

Когда деревня перестала быть владением Троице-Сергиева монастыря и была передана в коллегию государственной экономии, крестьянам выделили очень мало земли. Поэтому жители деревни стали заниматься различными ремеслами.

В конце XVIII века, по данным пятой ревизии, в Малыгине было 9 дворов, где проживало 27 мужчин и 13 женщина. В 1859 году в деревне насчитывалось 14 дворов и 111 жителей (53 мужчины и 58 женщин). К концу XIX века в деревне было 2 ткацкие фабрики и земская школа. Во многих домах стояли ткацкие станки. Во данным переписи 1926 года в деревне было 52 крестьянских хозяйства и 261 житель.

9 деревень Павлово-Посадского округа отметят Дни деревень в июне.

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