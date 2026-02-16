В Павловском Посаде открылся обновленный реабилитационный центр для детей

В Павловском Посаде 13 февраля после реконструкции начал работу обновленный центр реабилитации для детей с особенностями развития, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Павловском Посаде завершили масштабную реконструкцию центра реабилитации для детей с особенностями развития. Торжественное открытие обновленного учреждения состоялось 13 февраля.

В ходе ремонта обновили стены, полы, потолки и светильники, а также отремонтировали пожарные лестницы для повышения безопасности. На эти работы направили более 9 млн рублей. Дополнительно закупили мебель, игрушки, медицинское и реабилитационное оборудование на сумму свыше 12 млн рублей.

В центре оборудованы игровые комнаты, кабинеты логопедов, дефектологов и других специалистов. Все занятия проходят по современным методикам и международным стандартам, что позволяет оказывать индивидуальную помощь каждому ребенку.

Открытие центра стало важным шагом в развитии системы социальной защиты Павловского Посада и повысило доступность реабилитационных услуг для семей с детьми с особенностями развития.

