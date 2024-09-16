В Павловском Посаде открылся обновленный парк «Меленки»

В Павловском Посаде завершены работы по благоустройству парка «Меленки» на берегу реки Клязьма. Торжественное открытие новой зоны отдыха состоялось в воскресенье, 15 сентября, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Название парка восходит к деревне Меленки, которая находилась на этом месте до середины XIX века. В XVIII веке здесь действовали мельницы, моловшие муку, что и послужило источником топонима.

«В 1844 году деревни, включая Меленки, объединились в город Павловский Посад, а сегодня этот район приобрел новую жизнь в виде современной парковой зоны, которая станет популярным местом отдыха для жителей и гостей области. Парк расположился между Старопавловским районом и микрорайоном Меленки, что делает его доступным для жителей разных частей города. Пространство станет местом притяжения для всех, благодаря своему уникальному расположению и современному благоустройству», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Парк «Меленки» представляет собой комплексное пространство для активного и культурного отдыха. На его территории установлены детские и спортивные площадки, всесезонная горка, а также зоны для проведения массовых мероприятий. Среди уникальных элементов парка — событийная зона «Цветущая поляна» и зона романтики под названием «Тайна Сердца». Эти площадки предназначены для проведения различных мероприятий и семейных прогулок, создавая атмосферу уюта и комфорта.

Смотровая площадка парка открывает вид на живописные окрестности, включая реку Клязьмаи озеро Карповское. Посетители могут насладиться красотами природы, прогуливаясь по пешеходным дорожкам или отдыхая в специально оборудованных зонах. Для удобства гостей предусмотрены туалетные модули, а также павильон охраны, обеспечивающий безопасность на территории.

Близость к природным объектам, таким как река Клязьма и озеро Карповское, придает парку особую атмосферу и делает его привлекательным местом для прогулок на свежем воздухе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.