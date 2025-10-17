В Павловском Посаде открылась уникальная выставка «Отец Героя»

16 октября в Павлово-Посадском городском округе открылась выставка «Отец Героя» — уникальная экспозиция из портретов, которая впервые была представлена в Московской областной Думе, а теперь началось ее путешествие по муниципалитетам Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На снимках — отцы участников СВО из нашего Подмосковья. В руках каждого из них не просто фотографии сыновей, а награды, дипломы, личные вещи — то, что навсегда связывает их с героями.

Среди портретов — павловопосадцы: Игорь Обсков и его сын Семен. Семен родился в Павловском Посаде 14 декабря 2002 года. Окончил техникум с красным дипломом по профессии «пожарный». В 2021 году был призван в армию, затем перешел на контрактную службу. 24 февраля 2022 года ушел на СВО. Он сражался у Старого Крыма, участвовал в освобождении Мариуполя. Получил ранение в августе 2023-го. Погиб при выполнении боевой задачи в Бахмуте 3 марта 2024 года. Награжден медалью имени Суворова, медалью «За боевые отличия», благодарностью Президента РФ, Орденом Мужества.

Эта выставка — напоминание о том, что мужество, честь и любовь к Отечеству закладываются в семье. Отцы, воспитавшие таких сыновей, — тоже герои.

«Благодарю депутата Московской областной Думы Линару Раимовну Самединову за то, что именно в преддверии Дня отца эта важная экспозиция открылась в нашем округе» — сказал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Выставка организована Госфондом «Защитники Отечества» совместно с Государственной Думой, Московской областной Думой и региональным отделением партии «Единая Россия».

