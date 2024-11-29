В Павловском Посаде организован пункт сбора гумпомощи акции «Добрый Новый год»

С 27 ноября по 8 декабря павловопосадцы могут принести сладкие подарки и игрушки, которые будут доставлены детям из новых субъектов Российской Федерации, а также приграничных районов Курской и Белгородской областей. Помимо сладостей и игрушек, ведется сбор гуманитарной помощи для бойцов Специальной военной операции. Среди основных запросов бойцов на зимний период: зимняя одежда и обмундирование, инструменты, бытовая техника, продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены.

Основной пункт приёма гуманитарной помощи в Паловском Посаде располагается по адресу: 2-й Карповский переулок, д. 2/2 — Молодежный центр «Авангард». График работы центра: с понедельника по пятницу, время работы: с 10:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.