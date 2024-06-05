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В Павловском Посаде объявлен конкурс на благоустройство рекреационной зоны реки

Объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству рекреационной зоны на реке Клязьма в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Зеленый узел. Благоустройство рекреационной зоны на реке Клязьма в Павловском Посаде» (этап 3)» по адресу: Павлово-Посадский г. о., г. Павловский Посад, кадастровый номер участка: 50:17:0000000:69750.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области.

Работы планируют завершить в 2024 году.

В рамках выполнения работ будут установлены малые архитектурные формы (МАФ), наружное освещение, озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.