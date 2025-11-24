сегодня в 18:10

В Павловском Посаде объявлен конкурс на благоустройство парка

Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство нового парка в Павлово-Посадском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство парка на месте ДК Потапово в г. Павловский Посад». Планируется в рамках проведения закупки осуществить благоустройство территории площадью 9,35 га.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.