В Павловском Посаде начались съемки фильма «Все мы родом из детства»

Телеканал «Радуга» приступил к созданию нового художественного фильма под названием «Все мы родом из детства». Съемки проходят в Павловском Посаде, а премьера запланирована на осень 2025 года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый проект станет продолжением уже успешной киноистории, созданной творческим коллективом телеканала. На счету команды уже два фильма — «Волшебный платок» и «Тайна старинных часов» — которые получили высокую оценку на всероссийском уровне. В съемках, традиционно для проектов «Радуги», участвуют воспитанники театральных коллективов округа. На этот раз присоединятся и профессиональные актеры.

Автором сценария выступила директор и главный редактор телеканала Анна Суница. По словам создателей, фильм станет настоящим путешествием в детство — в ту пору, где родители молоды, бабушка зовет в гости на летние каникулы, а каждый день наполнен открытиями, первыми чувствами и настоящими друзьями. Картина обещает подарить зрителям атмосферу искренности и душевного тепла.

Огромную помощь в организации съемок оказали Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс, Музей поискового клуба «Боец» из Электрогорска и Музей Советского детства Сергиева Посада.

Съемочный процесс продолжается. Зрители смогут увидеть фильм на экранах уже осенью 2025 года.

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