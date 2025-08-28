В Павловском Посаде для семей участников СВО провели соревнования

Пространство центра наполнилось детским смехом и теплой атмосферой — для ребят и их родителей подготовили насыщенную программу, направленную на сплочение и моральную поддержку. Такие встречи помогают семьям чувствовать заботу и внимание со стороны округа, а детям — находить новых друзей в кругу сверстников, которые понимают их ситуацию.

«Мы благодарим организаторов за этот важный вклад в поддержку семей наших героев, — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. — Для нас принципиально оставаться на связи, оперативно реагировать на запросы и напоминать, что никто не остаётся один».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.