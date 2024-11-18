В Павловском Посаде депутаты проверили школу-интернат после капремонта

Единороссы Павловского Посада посетили обновленную школу-интернат, чтобы оценить результаты капитального ремонта, проведенного в рамках Народной программы и партийного проекта «Новая школа», передает пресс-служба партии.

В состав делегации вошли депутаты Совета депутатов фракции «Единая Россия» Наталья Золина, Марина Гришина, Василий Ерохин, Роман Заиграйкин, Александр Беринов и Татьяна Андрюхина. Они осмотрели классы, коридоры, спортивные залы и столовую. Особое внимание было уделено состоянию отделки, модернизированным инженерным коммуникациям и удобству новых учебных помещений.

В ходе инспекции стало очевидно, что ремонт выполнен с высоким качеством. Обновленные учебные классы стали просторными и светлыми, оснащены современным оборудованием, что создает комфортные условия для учащихся и учителей. Также новые инженерные сети обеспечивают надежность и безопасность всех учебных процессов.

«В школе произошли значительные изменения, направленные на повышение уровня образования и создание комфортной среды для обучения. Когда дети учатся в современных, светлых, уютных классах, это кардинально меняет их отношение к учебе. Этот ремонт еще один шаг на пути к построению системы образования, отвечающей вызовам времени», — отметила депутат Совета депутатов фракции «Единая Россия» Марина Гришина.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.