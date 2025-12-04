В Павловском Посаде 3 декабря прошла выездная администрация с жителями

В ДК «Павлово-Покровский» 3 декабря состоялась выездная администрация, где жители Павловского Посада обсудили с профильными специалистами вопросы ЖКХ, благоустройства и социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе выездной администрации жители Павловского Посада смогли лично обратиться к специалистам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной поддержки и работы учреждений округа.

Андрей Ибрагимович Ханжаров поднял вопрос о неудовлетворительном состоянии дорог в микрорайоне Петровский луг и попросил рассмотреть возможность проведения комплексного ремонта. Тамара Тимофеевна Крепкая, проживающая на улице Фрунзе, дом 6, рассказала о заливе квартир при запуске отопительного сезона. По ее словам, протечка крана на батарее в квартире на пятом этаже привела к повреждению всех квартир по стояку. Управляющая компания возложила ответственность на собственницу жилья, и ситуация требует дополнительного разбирательства.

Глава округа Денис Семенов отметил, что часть вопросов удалось решить на месте, остальные передали ответственным службам и взяли под контроль.

Подобные встречи позволяют оперативно реагировать на обращения жителей. Записаться на личный прием можно по телефону 2-99-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.