В Павловском Посаде 28 августа состоится прием предпринимателей

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 12:34

Сеть общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приемных ежедневно осуществляют прием и консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

В ближайшую среду 28 августа бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Павловский Посад Маргарите Смирновой.

На приеме будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефону: 8 (496) 435-33-65 или по электронной почте vmtpp@vmtpp.ru.

Встреча будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Павлово-Посадский, площадь Революции, дом 4, офис 315.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.