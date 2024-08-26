В Павловском Посаде 27 августа состоится открытие новой детской площадки

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27 августа в Павловском Посаде пройдет торжественное открытие детской игровой площадки по адресу: ул. Орджоникидзе, дома № 15, 17, 19, 20. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе запланирована: детская анимационная программа для юных жителей и гостей Павловского-Посада, выступление творческих коллективов Дворца культуры «Павлово-Покровский», аквагрим.

22 августа в Павловском Посаде открыли детскую игровую площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева во дворе по улице Кузьмина, дом № 11 и улице Ленская-Тимирязева, дом № 12.

«Площадка большая, яркая, безопасная, соответствует всем современным требованиям и теперь будет радовать как наших детей, так и взрослых», — отметил глава округа Денис Семенов.

В ближайшее время будут готовы еще три губернаторских площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.