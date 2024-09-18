В Павловском Посаде 21 сентября состоится праздник урожая

21 сентября в Павловском Посаде пройдет праздник «Урожайный Посад». Все желающие приглашаются посетить мероприятие, посвященное щедрым дарам осени. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Посетителям праздника будет представлено все многообразие и многоцветие плодов, овощей, фруктов, ягод, зелени, цветов, которые радуют глаз в эту осеннюю пору. В этот праздничный день у гостей будет прекрасная возможность полюбоваться и насладиться ярким фейерверком осенних красок, представленных на празднике.

Все желающие также смогут принять участие в ярмарке, представив свои дары осени, для этого необходимо связаться по телефону с организаторами мероприятия, указанному на афише.

Всех пришедших так же ожидает разнообразная программа: тематические конкурсы, мастер-классы, игры и концертная программа от творческих коллективов Павловского Посада.

Всех желающих приглашают поучаствовать в красочном осеннем мероприятии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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