В Павловском Посаде 15 сентября состоится открытие парка «Меленки»

15 сентября в 12:00 состоится торжественное открытие парка «Меленки» в Павловском Посаде. На данный момент времени завершаются работы по асфальтированию покрытия тротуаров и велодорожки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Установлены туалетные модули и павильон охраны, выполняется монтаж павильона «Сцена» и всесезонной горки, завершается установка спортивных площадок, выполнено устройство детской игровой площадки, идет установка решетчатого покрытия и ограждения променада, проводятся работы по частичному ремонту действующего моста, ведутся работы по озеленению территории.



Готовность объекта составляет 90%.

«На воскресенье готовится насыщенная и яркая программа для детей и взрослых. Не пропустите открытие! Мы ждем всех!» — отмечается в материале.

На данное мероприятие приглашаются жители и гости Павловского Посада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.