В Павлово-Посадском парке вручили паспорта новому поколению

В живописном парке «Дубрава» Павлово‑Посадского городского округа 26 февраля состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации. Десять юных жителей муниципалитета получили свой первый важный документ из рук главы округа Дениса Олеговича Семенова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемония прошла в теплой и праздничной атмосфере. Для ребят этот день стал настоящим шагом во взрослую жизнь: теперь в их руках — не просто документ, а символ гражданской зрелости, ответственности и новых возможностей. Каждый паспорт знаменует начало самостоятельного пути, дает право голоса и право вносить свой вклад в развитие родного края.

Обращаясь к юным гражданам, Денис Олегович Семенов отметил: «Мы гордимся, что в нашем округе растут умные, талантливые и целеустремленные молодые люди. Уверен, вы станете достойными гражданами нашей великой страны и внесете свой вклад в процветание Павлово‑Посадской земли. Пусть ваш гражданский путь будет наполнен добрыми делами, смелыми решениями и верой в себя. Дерзайте, мечтайте, достигайте!»

Глава округа также выразил отдельную благодарность родителям ребят за воспитание таких замечательных детей. Событие еще раз подчеркнуло: парк «Дубрава» — это не просто зона отдыха, а место, где создаются традиции и отмечаются важные вехи в жизни павловопосадцев.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.