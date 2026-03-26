В Павлово-Посадском округе выполнили 30% работ по зоне отдыха

Благоустройство новой зоны отдыха у озера на месте бывшего ДК им. А. С. Потапова в Павлово-Посадском округе выполнено на 30%, завершить работы планируют в сентябре 2026 года. Ход строительства лично контролирует глава округа Денис Семенов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории будущей зоны отдыха продолжаются активные работы. Уже проложены кабели для уличного освещения и установлены силовые опоры для будущей инфраструктуры. Сваи смонтированы полностью — основание объекта готово.

Строители приступили к подготовке монтажа настилов в прогулочной зоне у воды. Пляжную территорию и площадку для детских игр отсыпали первым слоем. Дорожки подготовлены щебнем под последующую бетонную заливку. Общая строительная готовность объекта составляет 30%.

«Каждый день территория преображается, и скоро здесь появится современное, комфортное пространство для отдыха всей семьей. Уже сейчас видно, как постепенно формируется новая точка притяжения для округа», — сказал Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.