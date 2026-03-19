В Павлово-Посадском округе выбрали полуфиналистов конкурса бизнеса

Отборочная комиссия 18 марта определила полуфиналистов конкурса «Начни свой бизнес» в Павлово-Посадском округе. Из 14 школьных проектов во второй тур прошли девять работ, их авторы представят идеи в конце марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание комиссии провели первый заместитель главы округа Сергей Балашов, руководитель Восточной торгово-промышленной палаты Маргарита Смирнова и представители бизнес-сообщества. В этом году на конкурс поступило 14 заявок от школьников 7–11 классов. Среди них — как индивидуальные, так и командные проекты.

Жюри оценивало работы по трем критериям: новизна и оригинальность, реалистичность реализации и проработанность деталей. После обсуждения во второй тур отобрали девять проектов. Их авторам предстоит защитить свои идеи в конце марта. Финал конкурса пройдет 28 апреля в школе №10 имени В. Ф. Быковского, где определят тройку лучших.

«Уверен, что в итоге победит самый сильный, креативный и продуманный! Ребята, желаю вам удачи на пути к финалу! Очень ждем ваши выступления!» — сказал Сергей Балашов.

Победителями конкурса станут авторы трех лучших бизнес-идей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.