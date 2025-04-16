В Павлово-Посадском округе вновь замечена белка, ставшая символом дружбы человека и природы

В городском парке Элеткрогорска Павлово-Посадского городского округа вновь появилась белочка, которая в прошлом году покорила сердца жителей. Маленькая обитательница парка вновь радует горожан своим присутствием, добавляя очарование прогулкам на свежем воздухе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Белочка стала особым символом заботы и любви к природе. В прошлом году неравнодушные жители и администрация парка установили для пушистой красавицы специальный домик. Благодарные горожане регулярно приносят угощения и уделяют внимание созданию комфортных условий для жизни животного. Такая поддержка позволила белочке не только вернуться в парк, но и чувствовать себя здесь как дома.

«Появление белочки — это маленькое чудо и яркий пример того, как совместная забота помогает сохранять природное богатство и экологическую гармонию. Наш парк становится местом уюта и радости для жителей и гостей города», — отметила заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова.

Она также выразила благодарность всем неравнодушным людям, которые помогают поддерживать диких обитателей парка. Эта белочка стала настоящим символом того, как важно уважать и поддерживать природу вокруг нас», — добавила она.

Администрация парка приглашает горожан и гостей Электрогорска на прогулки, где можно понаблюдать за жизнью пушистой жительницы, наслаждаясь атмосферой тепла и уюта. Такие моменты общения с природой напоминают о важности бережного отношения к окружающему миру и демонстрируют, как даже малое участие каждого может принести огромные плоды.

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