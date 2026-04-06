В Павлово-Посадском округе усилили контроль за паводком

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки организовали в Павлово-Посадском округе из-за активного таяния снега и подъема грунтовых вод. Уровень воды в реке Клязьма остается в безопасных пределах, однако зафиксированы локальные подтопления придомовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мониторинг паводковой обстановки ведется с 10 марта. Специалисты МКУ «ЕДДС-112» используют электронные вешки для контроля уровня воды. По состоянию на 5 апреля 2026 года уровень Клязьмы остается в безопасных пределах. Вместе с тем из-за интенсивного таяния снега фиксируются локальные подтопления придомовых территорий. На каждое обращение организуют индивидуальное реагирование, в том числе откачку воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.