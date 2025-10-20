В Павлово-Посадском округе состоялся юбилейный фестиваль русской набойки

В Музее истории русского платка и шали 18 октября прошел седьмой фестиваль «День русской набойки. Ремесло как искусство», собравший мастеров традиционного промысла из разных регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие специалисты по набивному текстилю из различных городов России, а также гости из Эстонии. Фестиваль продемонстрировал жизнеспособность старинного ремесла и его актуальность в современных реалиях.

Программа включала интерактивные мастер-классы, где посетители осваивали технику кубовой и верховой набойки, создавая авторские платки и салфетки с уникальными узорами. Кульминацией стали дефиле и «Шоу платков», продемонстрировавшие влияние традиционного промысла на современный дизайн.

Павловский Посад сохраняет статус одного из исторических центров набивного текстиля в России. Местные традиции изготовления платков и шалей передаются из поколения в поколение, оставаясь важной частью культурного наследия региона.

Организаторы выразили благодарность всем участникам, мастерам и творческим коллективам за вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.