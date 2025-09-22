В Павлово-Посадском округе собрали один из крупнейших гуманитарных конвоев в зону СВО

В Павлово-Посадском округе собрали один из крупнейших гуманитарных конвоев в зону СВО, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В его составе: автомобили и дроны, генераторы и средства связи, продукты, медикаменты и десятки адресных посылок. Отправку груза в подразделения, где служат бойцы из округа, организовал депутат местного Совета от «Единой России» Роман Тикунов.

Сентябрьская отправка стала одной из самых масштабных: в груз вошла как техника для выполнения боевых задач, так и предметы повседневного быта.

«Только в этот раз мы отправим более 40 ударных FPV-дронов, 12 квадрокоптеров Mavic 3 Pro, 6 систем радиоэлектронной борьбы, свыше 15 генераторов и автономных станций, около 100 пар обуви, 30 бронежилетов и десятки комплектов формы», — отметил Роман Тикунов.

Кроме этого, в новую партию помощи вошли автомобиль Chery Tiggo, квадроцикл, два мотоцикла, детекторы дронов «Булат», антенны, цифровой прицел ночного видения Pulsar с дальномером, автомобильные шины, спальники, строительные материалы, инструменты, газовые баллоны, окопные свечи, вода и многое другое.

Маршрут конвоя проходит через Брянскую, Курскую, Белгородскую, Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, а также территорию ЛНР и ДНР.

Павлово-Посадский городской округ за время проведения специальной военной операции выработал систему поддержки военнослужащих. За этом период из округа было отправлено на фронт свыше 350 тонн гуманитарной помощи и более 65 конвоев.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.