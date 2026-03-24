В Павлово-Посадском округе провели прием по вопросам ЖКХ

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов 24 марта провел личный прием жителей по вопросам ЖКХ. Шесть заявителей обратились с проблемами кровли, отопления, содержания домов и капремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На прием поступили обращения о протечках кровли, слабом отоплении, ненадлежащем содержании жилого фонда, подтоплении подвала и сроках капитального ремонта многоквартирного дома. По каждому вопросу приняты решения и определены дальнейшие действия.

Жителям разъяснили, что текущий ремонт кровли запланирован на весенне-летний период 2026 года при наступлении благоприятной погоды. Также уточнены сроки начала капитального ремонта подрядной организацией фонда капитального ремонта. Одной из заявительниц объяснили порядок получения выплаты после составления управляющей компанией акта о залитии квартиры.

Администрация округа обеспечит заявителям обратную связь по принятым решениям и дальнейшим шагам. Записаться на личный прием можно по телефону 2-99-05.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.