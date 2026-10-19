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В Павлово-Посадском округе провели осенний субботник

Общество

Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.

Жители Павлово-Посадского городского округа 17 октября собрали на субботнике 300 мешков листвы и мусора и спилили более 50 кубометров поросли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В осеннем субботнике участвовали жители, депутаты, активисты партии «Единая Россия» и ассоциации ветеранов СВО, волонтеры и сотрудники городских служб.

Уборка прошла на двух центральных площадках: у пешеходного моста через реку Вохонку в Павловском Посаде и в сквере у Дома культуры в Электрогорске. Жители также навели порядок в своих дворах и палисадниках.

Участники собрали 300 мешков опавшей листвы и мусора и спилили более 50 кубометров поросли. Профильные службы уже приступили к вывозу мешков и веток.

На субботник выходили целыми семьями с детьми, вместе с соседями и друзьями. После работы участников ждали горячий чай и угощения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.