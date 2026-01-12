В Павлово-Посадском округе продолжают ликвидировать последствия циклона «Фрэнсис»

В Павлово‑Посадском городском округе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий циклона «Фрэнсис». Расчистка территорий не останавливается ни на минуту: коммунальные и дорожные службы ведут уборку на улицах, во дворах и на дорогах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ежедневно в работе задействованы более 120 единиц техники и порядка 400 человек — дворники, дорожные рабочие и механизаторы. Специалисты выполняют очистку проезжей части, тротуаров, остановочных пунктов, подходов к социальным объектам, а также дворовых территорий. Работы организованы поэтапно, чтобы охватить весь округ и обеспечить приоритетное восстановление проходимости и безопасного передвижения жителей.

Глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов подчеркнул, что обращения жителей находятся на постоянном контроле.

«Вижу все ваши обращения и сообщения — ни одно не остается без внимания. Понимаю, что неудобства есть, и прошу: наберитесь терпения. Там, где требуется, будем усиливать бригады и корректировать маршруты техники», — сказал он.

Администрация округа отмечает, что мониторинг проблемных участков ведется в постоянном режиме, а маршруты и состав бригад оперативно корректируются по ситуации и поступающим сигналам от жителей. Сообщить о точках, требующих первоочередной уборки, можно через официальные каналы администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.