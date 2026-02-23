В Павлово-Посадском округе почтили память защитников Отечества

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Павлово-Посадском городском округе Московской области прошли памятные мероприятия. Жители, представители администрации, общественных организаций и молодежных объединений возложили цветы к мемориалам и памятным местам, отдавая дань уважения всем, кто вставал на защиту Родины, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция охватила весь округ, объединив поколения. В этот день вспоминали ветеранов Великой Отечественной войны, чей подвиг подарил мирное небо, воинов-интернационалистов, выполнявших долг за пределами страны, и участников специальной военной операции — современных героев, защищающих интересы государства и его граждан.

«Мы помним каждого, кто в разные годы и эпохи встал на защиту родной земли. Наша благодарность — бесконечна. Низкий поклон всем, кто защищал, защищает и будет защищать нашу землю, наш народ, наши ценности», — отмечают организаторы.

Мероприятия напомнили о силе духа, верности долгу и настоящей любви к Отечеству. Память о подвигах продолжает жить в каждой семье Павлово-Посадского округа, передаваясь от старших поколений к молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.