В Павлово-Посадском округе планируют создать «Крестьянское Подворье» и новый парк

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил фабрику елочных игрушек «Иней» в деревне Данилово, где обсудили планы по созданию «Крестьянского Подворья» и парка «В гостях у доброй сказки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов провел рабочий визит на фабрику елочных игрушек «Иней» в деревне Данилово. На встрече с учредителем фабрики Андреем Ереминым стороны обсудили развитие территории и создание новых объектов для семейного отдыха.

Фабрика «Иней» сочетает современное производство, интерактивный музей истории елочных игрушек и мастер-классы по росписи. Для детей организуют встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а гости могут поучаствовать в творческих занятиях и посетить чайную.

В планах фабрики — открытие «Крестьянского Подворья» и парка «В гостях у доброй сказки». Также на территории появятся новые животные: к пяти лошадям добавятся буйволенок и як.

Сергей Балашов отметил, что фабрика «Иней» стала популярным местом для семей с детьми в предновогодний сезон и пожелал коллективу дальнейшего развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.