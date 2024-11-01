В Павлово-Посадском округе отметили заслуги волонтеров в День добровольца

В Павловском Посаде отметили заслуги тех, кто совершает благородные поступки, не ожидая или требуя чего-либо взамен. Люди с огромным сердцем, открытой душой и желанием быть полезным этому миру отметили День добровольца, сообщила пресс-служба администрации городского округа

Без участия волонтеров не проходит ни одно мероприятие в Павлово-Посадском округе, будь то экологические акции, спортивные, культурные и интеллектуальные события. Вспоминая период пандемии коронавируса, не жалея времени и сил, волонтеры проделали огромную работу по доставке гуманитарной помощи нуждающимся гражданам. Отдельные слова благодарности прозвучали волонтерам-врачам.

И даже сейчас, в период проведения специальной военной операции, рискуя своим здоровьем, а порой и своей жизнью, волонтеры помогают в доставке гуманитарного груза нашим защитникам-землякам. Без внимания не остаются и заслуги тех волонтеров, кто трудится в тылу — помогает в формировании, сборе и погрузке гуманитарного груза.

В Молодежном центре «Авангард» заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова, совместно с председателем совета депутатов Романом Игоревичем Тикуновым и депутатом совета депутатов Натальей Александровной Золиной вручили заслуженные награды самым активным и отличившимся добровольцам.

Также в торжественной обстановке получили удостоверения «Волонтеров Подмосковья» 5 «новобранцев».

«Поздравляю всех причастных с праздником! Каждый из вас — незаменимый герой нашего времени и достойный пример для всех нас!» — сказала Светлана Аргунова.

"Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения - наставникам», - сказал он.