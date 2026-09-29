В Павлово-Посадском округе отметили престольный праздник в Бывалино

Жители Павлово-Посадского округа 28 сентября отметили день памяти великомученика Никиты Готфского в Никитском Бывалинском женском монастыре. В обители прошли литургия и концерт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Престольный праздник в Никитском Бывалинском женском монастыре начался с Божественной литургии. На богослужение собрались прихожане и жители Павлово-Посадского округа.

После литургии для гостей провели концерт «Юрий Лоза с друзьями».

Праздник в деревне Бывалино отмечают более 25 лет. Традицию заложил игумен Амвросий, который внес вклад в возрождение духовной жизни в этих местах. Он скончался в 2016 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.