В Павлово-Посадском округе открыли Аллеи Героев

10 октября в Павлово-Посадском городском округе состоялось торжественное открытие Аллей Героев — мемориальных комплексов в Павловском Посаде и Электрогорске, посвященных памяти земляков, отдавших жизни за Родину. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония открытия прошла с участием семей погибших участников специальной военной операции, ветеранов, депутатов и жителей округа. Аллеи Героев появились в Электрогорске на городском кладбище и в Павловском Посаде на новом кладбище.

Инициатива создания мемориалов возникла после того, как округ был удостоен премии «Прорыв года». Решение о направлении средств на увековечение памяти героев было принято совместно с депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадием Паниным, депутатом Мособлдумы от партии «Единая Россия» Линарой Самединовой и всей командой округа.

«Это не просто мемориалы. Это живая связь поколений, место, где наши дети и внуки смогут прикоснуться к подвигу земляков», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Реализацию проекта поддержало Правительство Московской области во главе с Губернатором Андреем Воробьевым. Над созданием памятников работал скульптор Владимир Иванов.

В церемонии открытия приняли участие родственники погибших героев и ветераны специальной военной операции. Участники мероприятия возложили цветы к памятникам.

Аллеи Героев станут местом памяти и скорби для жителей округа, где будущие поколения смогут отдать дань уважения землякам, совершившим подвиг во имя Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.