В Павлово-Посадском округе обсудили развитие ООО «Транстех»
Рабочая встреча первого заместителя главы Павлово-Посадского округа Сергея Балашова с руководством ООО «Транстех» прошла 7 апреля. Стороны обсудили меры поддержки бизнеса и перспективы развития предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Во встрече принял участие первый заместитель главы округа Сергей Владимирович Балашов. Основной темой стали вопросы поддержки промышленного сектора и дальнейшего роста компании, специализирующейся на производстве железнодорожных частей и оборудования.
ООО «Транстех» работает с 2008 года и является одним из ведущих производителей комплектующих для железнодорожного транспорта. В компании трудятся около 200 человек. В 2025 году инвестиции в основной капитал составили 202,25 млн рублей.
Предприятие занимается проектированием и выпуском сцепных устройств, поглощающих аппаратов и крэш-элементов для пассажирского подвижного состава, а также их техническим обслуживанием. С 2015 года компания поставляет беззазорные сцепные устройства для электропоездов ЭС2Г «Ласточка» в рамках программы импортозамещения. Руководство предприятия продолжает внедрять новые технологии и повышать качество продукции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.
«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.