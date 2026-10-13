В Павлово-Посадском округе обсудили итоги недели и проблемы с отоплением

За неделю муниципальный центр управления регионом получил 1253 обращения, преимущественно о запуске отопления и отсутствии горячей воды. С 10 по 12 октября поступило 108 обращений по отоплению: 70 — по Павловскому Посаду, селу Рахманово и деревне Кузнецы, 38 — по Электрогорску.

В Электрогорске устраняют повреждения теплосетей по пяти адресам. В 15 домах на улицах Ленина, Комсомольской и Калинина временно нет отопления. Работы планируют завершить до пятницы. МБУ «УК Электрогорск» до конца недели должно наладить отопление в домах № 1, 5, 18, 24 и 34 на Советской улице.

Мособлводоканал устраняет четыре инцидента на сетях холодного водоснабжения в Больших Дворах и Павловском Посаде. Завершение запланировано до конца дня. Котельные работают штатно, тепло подано во все дома Павловского Посада. У МБУ «Благоустройство Павловский Посад» остаются 60 заявок на развоздушивание систем теплоснабжения в квартирах.

Территории после земляных работ на улицах Святого Константина, Калинина, Горького и Ленина должны восстановить до 20 октября. На Юбилейной улице в массиве многодетных готово щебеночное основание дороги. Ремонт продолжат после поступления нефтебитума и планируют завершить до конца октября.

В округе более 1400 многодетных семей. Ко Дню многодетных семей, отмечавшемуся в Подмосковье 10 октября, особо отметили Эдуарда Васильевича Колиошко — кавалера ордена Мужества, ветерана СВО, отца трех сыновей и двух дочерей. Телеканал «Радуга» и главный редактор Анна Суница получили поздравления с победой на XXX Международном фестивале медийного творчества «Братина».

Продолжаются игры муниципального этапа «Школьной лиги». 18 октября музей истории русского платка и шали проведет бесплатные экскурсию и мастер-класс по русской набойке для детей участников СВО. Михаил Криворучко пожелал всем плодотворной рабочей недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.