В Павлово-Посадском округе обновили стадион Филимоновский на 25%

Благоустройство стадиона «Филимоновский» в Павловском Посаде выполнено на 25%. На объекте уже завершили часть строительных работ и продолжают монтаж конструкций, завершить проект планируют до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стадионе «Филимоновский» продолжаются работы по благоустройству. Проект предусматривает создание крытого футбольного поля с натуральным газоном и системой полива, а также обновление тира. Дополнительно прорабатывается вопрос установки модульных раздевалок.

Под крытое футбольное поле уже залит ленточный фундамент и установлен периметр несущей конструкции. На следующей неделе ожидается приезд специалистов для дальнейшего монтажа. В здании тира завершен демонтаж старых конструкций, залиты полы, рабочие приступили к ремонту несущих элементов.

Во время демонтажа образовался строительный мусор. Его вывезут после того, как просохнет грунт, чтобы не загрязнять территорию. Общая готовность объекта составляет 25%. Полностью завершить работы планируется до конца сентября.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.